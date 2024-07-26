Военный в Одесской области брал взятки за освобождение от службы: ГБР

Разоблачили военного на взяточничестве. Фото: ГБР

В Одесской области разоблачили начальника одного из военных подразделений, требовавшего взятку в 9 000 от подчиненного. За эти средства он обещал предоставить документы, которые помогли бы последнему освободиться от службы. В настоящее время взяточник находится под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Военного задержали. Фото: ГБР

Детали схемы

Начальник одного из военных подразделений обещал помочь в установлении второй группы инвалидности матери одного из военнослужащих. Свои услуги чиновник оценил в 9 тысяч долларов. За эти средства он обещал через знакомых медиков организовать все необходимые документы, чтобы военнослужащий мог уволиться со службы. Чиновника задержали при получении указанной суммы взятки.

Военного разоблачили на взяточничестве. Фото: ГБР

Что угрожает

Теперь он обвиняется в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения должностным лицом (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Если суд сочтет его виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Случаи взяточничества в Одесской области

Мы писали, что в Одессе разоблачили группу медиков, которые оформляли фиктивные медицинские документы. За свои услуги они зарабатывали до 7 000 долларов с каждого "клиента", но все могут оказаться за решеткой.

Также ранее в Одесской области разоблачили работника облгосадминистрации, который за взятки гарантировал "бронь" от мобилизации. Чиновник обещал повлиять на решение уполномоченных лиц за 1000 долларов, что теперь чревато ему тюремным заключением.