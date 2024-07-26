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Вимагав гроші за оформлення інвалідності — на Одещині судитимуть військовослужбовця

26 липня 2024 13:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Військовий на Одещині брав хабарі за звільнення від служби: ДБР
Викрили військового на хабарництві. Фото: ДБР
Верзілова Єлизавета - редактор

На Одещині викрили начальника одного з військових підрозділів, який вимагав хабар у 9 000 від підлеглого. За ці кошти він обіцяв надати документи, які б допомогли останньому звільнитись від служби. Наразі хабарник перебуває під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Деталі схеми

Начальник одного з військових підрозділів обіцяв посприяти у встановленні другої групи інвалідності матері одного з військовослужбовців. Свої послуги посадовець оцінив у  9 тисяч доларів. За ці кошти він обіцяв через знайомих медиків організувати всі необхідні документи, щоб військовослужбовець міг звільнитись зі служби.  Посадовця затримали під час отримання зазначеної суми хабара. 

Гроші за інвалідність
Військового викрили на хабарництві. Фото: ДБР

Що загрожує

Тепер його обвинувачують у отриманні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовою особою (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Якщо суд визнає його винним, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. 

Випадки хабарництва на Одещині

Ми писали, що в Одесі викрили групу медиків, які оформлювали фіктивні медичні документи. За свої послуги вони заробляли до 7 000 доларів з кожного "клієнта", та наразі усі можуть опинитись за ґратами.

Також раніше в Одеській області викрили працівника облдержадміністрації, який за хабарі гарантував "бронь" від мобілізації. Чиновник обіцяв  вплинути на рішення уповноважених осіб за 1000 доларів, що тепер загрожує йому тюремним ув'язненням.

Одеса ДБР хабар гроші Одеська область військовий призов військові інвалідність Новини Одеси мобілізація військова служба

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