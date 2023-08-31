В Одесской области задержали чиновника-взяточника

Задержание должностного лица. Фото: Нацполиция

В Одесской области представители прокуратуры разоблачили руководителя управления Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний. Муж требовал "откат" от инвесторов за установку солнечных панелей.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

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По данным следствия, к должностному лицу обратились представители иностранной компании с целью инвестировать средства в Украину. Они планировали реализовать бизнес-проект, предусматривавший установку на зданиях и сооружениях одной из исправительных колоний Южного региона солнечных батарей. В дальнейшем их должны были объединить в одну солнечную электростанцию.

Детали схемы

Подозреваемый потребовал у юридического представителя компании средства в качестве подтверждения сделки и намерений инвесторов. Также обещал за это допустить представителей компании на территорию учреждения исполнения наказаний и разрешить ввезти продукцию, необходимую для создания объектов возобновляемой энергетики. За это он хотел получить 7000 долларов США.

Какое наказание грозит

Преступнику сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Одессе вынесли приговор бывшей ревизору. Сотрудница Госаудитслужбы была задержана при получении взятки за свои услуги.