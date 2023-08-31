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Вимагав хабаря від інвесторів: на Одещині затримали посадовця

31 серпня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали посадовця-хабарника
Затримання посадовця. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області представники прокуратури викрили керівника управління Департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Чоловік вимагав "відкат" від інвесторів за встановлення сонячних панелей.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

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За даними слідства, до посадовця звернулися представники іноземної компанії з метою інвестувати кошти в Україну. Вони планували реалізувати бізнес-проєкт, який передбачав встановлення на будівлях і спорудах однієї з виправних колоній Південного регіону сонячних батарей. У подальшому їх мали об’єднати в одну сонячну електростанцію.

Деталі схеми

Підозрюваний почав вимагати у юридичного представника компанії кошти як підтвердження угоди та намірів інвесторів. Також обіцяв за це допустити представників компанії на територію установи виконання покарань і дозволити завезти продукцію, необхідну для створення об’єктів відновлювальної енергетики. За це він хотів отримати 7 000 доларів США.

  Яке покарання загрожує

Злочинцю повідомили про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років. 

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок колишній ревізорці. Співробітниця Держаудитслужби була затримана під час отримання хабара за свої послуги.

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