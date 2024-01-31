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Выписал миллион "боевых" — в Николаеве задержан начальник военного штаба

31 января 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Выписал миллион "боевых" — в Николаеве задержан начальник военного штаба
Правоохранители задержали военного. Фото: ГБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области разоблачили начальника штаба воинской части на служебной халатности. Злоумышленник насчитал "боевые выплаты" коллегам, которые на самом деле не были на передовой.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Детали схемы

В течение марта-июля 2022 года должностное лицо насчитывало дополнительные выплаты 10 подчиненным военнослужащим за выполнение боевых задач на передовой. Однако на самом деле они находились в тылу и были освобождены от службы по уважительной причине. Таким образом, бойцы безосновательно получили почти миллион бюджетных средств.

Какое наказание грозит

Сейчас начальника штаба задержали и сообщили о подозрении в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Принимаются действия по возмещению нанесенного государству ущерба.

Напомним, в Одесской области специалисты ГБР задержали чиновника воинской части, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Офицер выписывал дополнительные отгулы за взятки.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.

Одесса
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