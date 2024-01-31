Виписав мільйон "бойових" — у Миколаєві затримали начальника військового штабу

Правоохоронці затримали військового. Фото: ДБР

У Миколаївській області викрили начальника штабу військової частини на службовій недбалості. Зловмисник нарахував "бойові виплати" колегам, які насправді не були на передовій.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Деталі схеми

Протягом березня-липня 2022 року посадовець нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям за виконання бойових завдань на передовій. Однак насправді знаходилися у тилу та були звільненні від служби з поважних причин. Таким чином бійці безпідставно отримали майже мільйон бюджетних коштів.

Яке покарання загрожує

Наразі начальника штабу затримали та повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, В Одеській області фахівці ДБР затримали посадовця військової частини, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Офіцер виписував додаткові відгули за хабарі.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.