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Виписав мільйон "бойових" — у Миколаєві затримали начальника військового штабу

31 січня 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Виписав мільйон "бойових" — у Миколаєві затримали начальника військового штабу
Правоохоронці затримали військового. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаївській області викрили начальника штабу військової частини на службовій недбалості. Зловмисник нарахував "бойові виплати" колегам, які насправді не були на передовій.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. 

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Деталі схеми

Протягом березня-липня 2022 року посадовець нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям за виконання бойових завдань на передовій. Однак насправді знаходилися у тилу та були звільненні від служби з поважних причин. Таким чином бійці безпідставно отримали майже мільйон бюджетних коштів. 

Яке покарання загрожує

Наразі начальника штабу затримали та повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, В Одеській області фахівці ДБР затримали посадовця військової частини, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Офіцер виписував додаткові відгули за хабарі. 

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.  

Одеса
ДБР
виплати
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