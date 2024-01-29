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Виписував за хабар відгули — на Одещині затримали військовослужбовця

29 січня 2024 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Виписував за хабар відгули — на Одещині затримали військовослужбовця
Військового затримали на місці роботи. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області фахівці ДБР затримали посадовця військової частини, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Офіцер виписував додаткові відгули за хабарі. 

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. 

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Подробиці злочинної діяльності

Командир взводу однієї з військових частин на Одещині вимагав з бійців плату за можливість взяти відгул. За один день відпочинку він брав по чотири тисячі гривень з людини, а у разі відмови давати гроші — погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Наразі працівники ДБР задокументували 10 фактів одержання посадовцем хабарів.

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали та повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди, застосуванню насильства до підлеглого (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, правоохоронці на крадіжці викрили мешканця Одеси. Однак після злочину чоловік намагався відкупитися, пропонувавши поліцейському хабар. 

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило в Одеській області посадовця військкомату на зловживанні службовим положенням. Працівник Білгород-Дністровського РТЦК та СП допомагав чоловікам уникнути мобілізації.  

Одеса
ДБР
хабар
Одеська область
Кримінал
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