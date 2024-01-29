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Выписывал за взятку отгулы — на Одесчине задержали военнослужащего

29 января 2024 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Выписывал за взятку отгулы — на Одесчине задержали военнослужащего
Военный был задержан на месте работы. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области специалисты ГБР задержали чиновника воинской части, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Офицер выписывал дополнительные отгулы за взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Подробности преступной деятельности

Командир взвода одной из воинских частей в Одесской области требовал с бойцов плату за возможность взять отгул. За один день отдыха он брал по четыре тысячи гривен с человека, а в случае отказа давать деньги, угрожал подчиненным проблемам с прохождением службы и даже физической расправой.

В настоящее время работники ГБР задокументировали 10 фактов получения должностным лицом взяток.

Какое наказание грозит

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, применении насилия к подчиненному (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, правоохранители на краже разоблачили жителя Одессы. Однако после преступления мужчина пытался откупиться, предлагая полицейскому взятку.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило в Одесской области чиновника военкомата на злоупотреблении служебным положением. Сотрудник Белгород-Днестровского РТЦК и СП помогал мужчинам избежать мобилизации.

Одесса
ГБР
взятка
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