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Выпущено 54 дрона — Кипер о последствиях атаки на Одессу

10 ноября 2024 16:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одессу атакуют дроны третьи сутки
Разрушенный дом в Одессе. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Третий день подряд Одесса подвергается атакам российских беспилотников — за это время было выпущено более полусотни ударных дронов. В результате последней повреждена инфраструктура, уничтожены автомобили и здания, два человека получили травмы.

О последствиях атак и состоянии пострадавших в эфире "Єдині новини" рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Атаки продолжаются третьи сутки

По его словам, за этот период в направлении города было запущено 54 дрона, что повлекло за собой масштабные разрушения частных и коммерческих зданий, в том числе уничтожено несколько автомобилей и поврежден рынок. В результате последней атаки было запущено 18 дронов, последствия которых особенно ощутили жители города.

"Сейчас работают все коммунальные службы, людям предоставляется пленка для закрытия выбитых окон, а также будет доступна компенсация по восстановлению поврежденного имущества", — заявил глава ОВА.

В больницах остается 10 человек

За последние трое суток в результате атак пострадали 10 человек, которые сейчас находятся в больницах со средней степенью тяжести. Прошлой ночью еще два человека получили ранения, а позапрошлой погибла женщина.

"Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, а городской совет помогает тем, чьи дома пострадали", — говорит Кипер.

Программа компенсаций и восстановления инфраструктуры

Глава ОВА также сообщил, что на государственном уровне для пострадавших от атак предусмотрена компенсационная программа. Пострадавшие могут подать заявку на возмещение и после оценки повреждений получить финансовую помощь на восстановление.

"Программа работает эффективно, люди обращаются, и заявки принимаются и фиксируются для дальнейшей компенсации. На сегодняшнее утро запросов на отселение еще не было", — подчеркнул Олег Кипер.

Ситуация с инфраструктурой

В то же время, по его словам, несмотря на частые атаки, все системы жизнеобеспечения города, включая электро- и теплоснабжение, функционируют в штатном режиме.

"Проблем с отключением или перебоями света, или тепла пока нет", — заверил глава Одесской ОВА.

Напомним, в Пересыпском районе Одессы работает оперативный штаб для помощи пострадавшим от ночной атаки жителям. Также журналисты Новини.LIVE побывали на месте ночной атаки российских ударных БпЛА и расспросили жителей о том, как они пережили ночь под огнем.

Одесса Олег Кипер обстрелы Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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