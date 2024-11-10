Одесу атакують дрони третю добу

Зруйнований дім в Одесі. Фото: ДСНС

Третій день поспіль Одеса зазнає атак російських безпілотників — за цей час було випущено понад пів сотні ударних дронів. Внаслідок останньої пошкоджено інфраструктуру, знищено автівки та будівлі, двоє людей отримали травми.

Про наслідки атак та стан постраждалих в етері "Єдині новини" розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Атаки тривають третю добу

За його словами, за цей період в напрямку міста було запущено 54 дрони, що спричинили масштабні руйнування приватних і комерційних будівель, зокрема знищено декілька автомобілів та пошкоджено ринок. У результаті останньої атаки було запущено 18 дронів, наслідки яких особливо відчули мешканці міста.

"Зараз працюють всі комунальні служби, людям надається плівка для закриття вибитих вікон, а також буде доступна компенсація для відновлення пошкодженого майна", — заявив очільник ОВА.

В лікарнях залишається 10 осіб

За останні три доби внаслідок атак постраждало 10 осіб, які нині перебувають у лікарнях зі середнім ступенем важкості. Минулої ночі ще двоє людей отримали поранення, а позаминулої — загинула жінка.

"Медична допомога постраждалим надається у повному обсязі, а міська рада допомагає тим, чиї будинки постраждали", — каже Кіпер.

Програма компенсацій та відновлення інфраструктури

Очільник ОВА також повідомив, що на державному рівні для постраждалих від атак передбачена компенсаційна програма. Постраждалі можуть подати заявку на відшкодування та після оцінки пошкоджень отримати фінансову допомогу на відновлення.

"Програма працює ефективно, люди звертаються, і заявки приймаються та фіксуються для подальшої компенсації. На сьогоднішній ранок запитів на відселення ще не було", — підкреслив Олег Кіпер.

Ситуація з інфраструктурою

Водночас, за його словами, попри часті атаки, всі системи життєзабезпечення міста, включаючи електро- та теплопостачання, функціонують у штатному режимі.

"Проблем з відключенням або перебоєм світла чи тепла наразі немає", — запевнив очільник Одеської ОВА.

Нагадаємо, у Пересипському районі Одеси працює оперативний штаб для допомоги жителям, які постраждали від нічної атаки. Також журналісти Новини.LIVE побували на місці нічної атаки російських ударних БпЛА і розпитали мешканців про те, як вони пережили ніч під вогнем.