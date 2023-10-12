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Решил отомстить за дочь: на Одесчине мужчина бросил гранату в окно соседа

12 октября 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
на Одесщине мужчина бросил гранату в окно
Выбитое окно дома. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержан мужчина, который бросил в окно односельчанина гранату. Таким образом, он решил отомстить бывшему парню своей дочери.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В одном из сел Раздельнянской городской громады 47-летний выпивший местный житель узнал, что его 25-летняя дочь имеет обиды на бывшего, из-за чего и решил отомстить. Злоумышленник взял ручную осколочную гранату Ф-1, поехал домой к парню и бросил ее в окно дома, выдернув чеку. От взрыва никто не пострадал, повреждения получили только жилые помещения.

месть за дочь: полицейские задержали 47-летнего жителя раздельного района, бросившего в окно односельчанина гранату
Злоумышленника отправили в участок. Фото: Нацполиция
месть за дочь: полицейские задержали 47-летнего жителя раздельного района, бросившего в окно односельчанина гранату
Последствия попадания гранаты. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Мужчину задержали по месту жительства. Ему сообщили о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, а также в приобретении, ношении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, предусматривающего до 15 лет тюрьмы.

Правоохранители устанавливают, где задержанный взял боевые припасы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили двух горожан, незаконно продававших взрывоопасные боеприпасы. Речь идет о гранатах РГД-5 и РГН, за которые мужчины "заработали" несколько тысяч гривен.

Также мы писали, что полиция обнаружила и задержала мужчину, управлявшего автомобилем, наполненным разными видами взрывных устройств и опасных веществ. Он незаконно приобрел и хранил гранаты, запалы к ним, мины, тротиловые шашки и другие смертельно опасные предметы.

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