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Вирішив помститися за доньку: на Одещини чоловік кинув гранату у вікно сусіда

12 жовтня 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
на Одещини чоловік кинув гранату у вікно
Вибите вікно оселі. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали чоловіка, який кинув у вікно односельця гранату. Таким чином він вирішив помститися колишньому хлопцю своєї доньки. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

В одному з сіл Роздільнянської міської громади 47-річний місцевий мешканець напідпитку дізнався, що його 25-річна донька має образи на колишнього, через що й вирішив помститися. Зловмисник взяв ручну осколкову гранату Ф-1, поїхав додому до молодика і кинув її у вікно будинку, висмикнувши чеку. Від вибуху ніхто не постраждав, пошкоджень зазнало лише житлове приміщення.

помста за доньку: поліцейські затримали 47-річного жителя роздільнянського району, який кинув у вікно односельця гранату
Зловмисника відправили у відділок. Фото: Нацполіція
помста за доньку: поліцейські затримали 47-річного жителя роздільнянського району, який кинув у вікно односельця гранату
Наслідки влучання гранати. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали за місцем проживання. Йому повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, а також у придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, що передбачає до 15 років ув'язнення.

Наразі правоохоронці встановлюють, де затриманий взяв бойові припаси. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили двох містян, які  незаконно продавали вибухонебезпечні боєприпаси. Йдеться про гранати РГД-5 та РГН, за які чоловіки "заробили" кілька тисяч гривень. 

Також ми писали, що поліція виявила та затримала чоловіка, який керував автомобілем, наповненим різними видами вибухових пристроїв та небезпечних речовин. Він незаконно придбав та зберігав гранати, запали до них, міни, тротилові шашки та інші смертельно небезпечні предмети.

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