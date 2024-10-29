Одесщина на третьем месте по количеству коррупционеров

Приговоры коррупционерам — Одесчина попала в ТОП-3
Одесская область заняла третье место в Украине по количеству приговоров, вынесенных за коррупционные преступления. В большинстве случаев взяточников наказывают штрафами.
Об этом свидетельствуют данные исследования Опендатабот.
Количество приговоров
В этом году в Одесской области было вынесено 115 приговоров по делам о коррупции. По этому показателю область уступает только Львовщине (172 приговора) и Винницкой области (151). Меньше коррупционеров осудили в Херсонской области — 11.
"Стоит отметить, что количество записей по регионам скорее отражает процессы стабильной работы судов, чем реальное количество и локализацию коррупционеров", — объясняют исследователи.
Самые распространенные преступления — взяточничество, несвоевременная подача деклараций и нарушения в случае конфликта интересов.
Как наказывают коррупционеров
Самое популярное наказание для фигурантов коррупционных дел — это штраф. Именно такой приговор был вынесен в 98% судебных производств. Только 27 коррупционеров сели за решетку. Меньше 1% обвиняемых приговорили к ограничению свободы или общественных работ.
Напомним, в Одесской области судили таможенника, собиравшего дань с предпринимателей. Также в Одесской области расследуют дело о коррупции в порту.
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