Одещина на третьому місці за кількістю корупціонерів

Суддя зачитує вирок. Фото ілюстративне: Житомир.Інфо

Одеська область посіла третє місце по Україні за кількістю вироків, винесених за корупційні злочини. У більшості випадків хабарників карають штрафами.

Про це свідчать дані дослідження Опендатабот.

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Кількість вироків

Цього року в Одеській області винесли 115 вироків у справах про корупцію. За цим показником область поступається лише Львівщині (172 вироки) та Вінниччині (151). Найменше корупціонерів засудили у Херсонській області — 11.

Кількість вироків корупціонерам по областях. Фото: Опендатабот

"Варто зауважити, що кількість записів по регіонах скоріш відбиває процеси стабільної роботи судів, аніж реальну кількість та локалізацію корупціонерів", — пояснюють дослідники.

Найпоширеніші злочини — це хабарництво, несвоєчасне подання декларацій та порушення у випадку конфлікту інтересів.

Як карають корупціонерів

Найпопулярніше покарання для фігурантів корупційних справ — це штраф. Саме такий вирок винесли у 98% судових проваджень. Лише 27 корупціонерів сіли за ґрати. Менше 1% обвинувачених засудили до обмеження волі або громадських робіт.

Нагадаємо, в Одеській області судили митника, який збирав данину з підприємців. Також на Одещині розслідують справу про корупцію у порту.