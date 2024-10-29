Одещина на третьому місці за кількістю корупціонерів

Вироки корупціонерам — Одещина потрапила у ТОП-3
Одеська область посіла третє місце по Україні за кількістю вироків, винесених за корупційні злочини. У більшості випадків хабарників карають штрафами.
Про це свідчать дані дослідження Опендатабот.
Кількість вироків
Цього року в Одеській області винесли 115 вироків у справах про корупцію. За цим показником область поступається лише Львівщині (172 вироки) та Вінниччині (151). Найменше корупціонерів засудили у Херсонській області — 11.
"Варто зауважити, що кількість записів по регіонах скоріш відбиває процеси стабільної роботи судів, аніж реальну кількість та локалізацію корупціонерів", — пояснюють дослідники.
Найпоширеніші злочини — це хабарництво, несвоєчасне подання декларацій та порушення у випадку конфлікту інтересів.
Як карають корупціонерів
Найпопулярніше покарання для фігурантів корупційних справ — це штраф. Саме такий вирок винесли у 98% судових проваджень. Лише 27 корупціонерів сіли за ґрати. Менше 1% обвинувачених засудили до обмеження волі або громадських робіт.
Нагадаємо, в Одеській області судили митника, який збирав данину з підприємців. Також на Одещині розслідують справу про корупцію у порту.
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