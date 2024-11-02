В Одессе у мужчины изъяли 166 кустов конопли и более полутора килограммов каннабиса

Выращена в помещении конопля. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили 36-летнего жителя Одессы, который организовал незаконное выращивание конопли в помещении. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Наркоферма в помещении

Для осуществления "фермерской деятельности" 36-летний одессит арендовал помещение в Пересыпском районе города. Для обеспечения эффективного роста запрещенных растений мужчина создал все необходимые условия: освещение, полив и вентиляцию. В ходе проведенного санкционированного обыска полицейские обнаружили в теплице 166 кустов наркосодержащего растения и более 1,5 кг каннабиса, оборот которого ограничен. Также изъяли оборудование, которое злоумышленник использовал для выращивания конопли. Экспертиза подтвердила, что изъятые растения наркосодержащие, а также содержат психотропные вещества, разрешенные только для промышленных целей. По словам подозреваемого, он занимался выращиванием конопли и изготовлял наркотические средства для личного использования.

Удален у одессита каннабис в ведрах. Фото: Нацполиция

Какое наказание за выращивание конопли

Мужчину подозревают в нарушении сразу нескольких статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ч. 2 ст. 310 (незаконные посев и выращивание конопли в большом количестве), ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) и ч. 1 ст. 313 (незаконное хранение оборудования для производства наркотических средств).

Полицейские снимают отпечатки пальцев с горшков в которых конопля. Фото: Нацполиция

Напомним, в Одесском районе правоохранители задержали рецидивиста, разгуливавшего по селу с двумя автоматами Калашникова. Также в Одессе мужчина ранил другого в шею.