Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Выращивал для себя — в Одессе разоблачили наркоагрария arrow

Выращивал для себя — в Одессе разоблачили наркоагрария

2 ноября 2024 12:51
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе у мужчины изъяли 166 кустов конопли и более полутора килограммов каннабиса
Выращена в помещении конопля. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Правоохранители разоблачили 36-летнего жителя Одессы, который организовал незаконное выращивание конопли в помещении. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Наркоферма в помещении

Для осуществления "фермерской деятельности" 36-летний одессит арендовал помещение в Пересыпском районе города. Для обеспечения эффективного роста запрещенных растений мужчина создал все необходимые условия: освещение, полив и вентиляцию. В ходе проведенного санкционированного обыска полицейские обнаружили в теплице 166 кустов наркосодержащего растения и более 1,5 кг каннабиса, оборот которого ограничен. Также изъяли оборудование, которое злоумышленник использовал для выращивания конопли. Экспертиза подтвердила, что изъятые растения наркосодержащие, а также содержат психотропные вещества, разрешенные только для промышленных целей. По словам подозреваемого, он занимался выращиванием конопли и изготовлял наркотические средства для личного использования.

Выращивал для себя - в Одессе разоблачили наркоаграрию - фото 1
Удален у одессита каннабис в ведрах. Фото: Нацполиция

Какое наказание за выращивание конопли

Мужчину подозревают в нарушении сразу нескольких статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ч. 2 ст. 310 (незаконные посев и выращивание конопли в большом количестве), ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) и ч. 1 ст. 313 (незаконное хранение оборудования для производства наркотических средств).

Выращивал для себя — в Одессе разоблачили наркоаграрию - фото 2
Полицейские снимают отпечатки пальцев с горшков в которых конопля. Фото: Нацполиция

Напомним, в Одесском районе правоохранители задержали рецидивиста, разгуливавшего по селу с двумя автоматами Калашникова. Также в Одессе мужчина ранил другого в шею.

Одесса Одесская ОГА наркотики Одесская область каннабис Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:18 Атака "шахедами" — в ЦПД объяснили основные цели

13:17 Денежная помощь украинцам в Польше — какие выплаты в ноябре

13:11 Синоптики предупредили о похолодании в Киеве завтра

12:55 Ермак сделал заявление в ответ на сегодняшнюю атаку БпЛА

12:53 На Львовщине водитель устроил тройное смертельное ДТП

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

12:51 Выращивал для себя — в Одессе разоблачили наркоагрария

12:49 Пограничники сбили два "шахеда" над Сумской областью — видео

12:39 Пешеходы могут получить штраф — за какое нарушение ПДД

12:35 В Украине изменили дату Дня ракетных войск — указ

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

13:18 Атака "шахедами" — в ЦПД объяснили основные цели

13:17 Денежная помощь украинцам в Польше — какие выплаты в ноябре

13:11 Синоптики предупредили о похолодании в Киеве завтра

12:55 Ермак сделал заявление в ответ на сегодняшнюю атаку БпЛА

12:53 На Львовщине водитель устроил тройное смертельное ДТП

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

12:51 Выращивал для себя — в Одессе разоблачили наркоагрария

12:49 Пограничники сбили два "шахеда" над Сумской областью — видео

12:39 Пешеходы могут получить штраф — за какое нарушение ПДД

12:35 В Украине изменили дату Дня ракетных войск — указ

12:30 В Киеве обломки БпЛА упали в Днепровском районе

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Text

13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

24 октября 2024

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине