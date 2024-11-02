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Вирощував для себе — в Одесі викрили наркоаграрія

2 листопада 2024 12:51
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі у чоловіка вилучили 166 кущів конопель та понад півтора кілограма канабісу
Вирощені у приміщенні коноплі. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Правоохоронці викрили 36-річного жителя Одеси, який організував незаконне вирощування конопель у приміщенні. Чоловіку загрожує до семи років в'язниці.

Про це у суботу, 2 листопада, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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Наркоферма у приміщенні

Для здійснення "фермерської діяльності" 36-річний одесит орендував приміщення у Пересипському районі міста. Для забезпечення ефективного росту заборонених рослин чоловік створив всі необхідні умови: освітлення, полив та вентиляцію. В ході проведеного санкціонованого обшуку поліцейські виявили в теплиці 166 кущів нарковмісної рослини та понад 1,5 кг канабісу, обіг якого обмежено. Також вилучили обладнання, яке зловмисник використовував для вирощування конопель. Експертиза підтвердила, що вилучені рослини є нарковмісними, а також містять психотропні речовини, дозволені лише для промислових цілей. За словами підозрюваного, він займався вирощуванням конопель та виготовляв наркотичні засоби для особистого використання.

Вирощував для себе — в Одесі викрили наркоаграрія - фото 1
Вилучений в одесита канабіс у відрах. Фото: Нацполіція

Яке покарання за вирощування коноплі

Чоловіка підозрюють у порушенні одразу кількох статей Кримінального кодексу України, зокрема ч. 2 ст. 310 (незаконні посів та вирощування конопель у великій кількості), ч. 2 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) та ч. 1 ст. 313 (незаконне зберігання обладнання для виготовлення наркотичних засобів).

Вирощував для себе — в Одесі викрили наркоаграрія - фото 2
Поліцейські знімають відбитки пальців з горщиків у яких коноплі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в Одеському районі правоохоронці затримали рецидивіста, який розгулював по селу з двома автоматами Калашникова. Також в Одесі чоловік поранив іншого в шию.

Одеса Одеська ОДА наркотики Одеська область канабіс Новини Одеси

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