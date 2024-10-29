Одессит может сесть на восемь лет за драку

Полицейский рядом с задержанным. Фото: полиция Одесчины

Молодой одессит жестоко избил мужчину. Он пытался убежать от правосудия в другой регион, но не получилось. Теперь он может сесть за решетку на восемь лет.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 29 октября.

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Сбежал с места преступления

Житель Киевского района шел в магазин, когда к нему придрался 22-летний мужчина. Ему не понравилось, как прохожий вел себя. Молодой человек беспощадно избил незнакомца и скрылся. Прохожие вызвали скорую. Пострадавший был доставлен в больницу, у него диагностирован разрыв селезенки и другие травмы.

Подозреваемый был задержан на Закарпатье, куда он уехал, чтобы избежать ответственности. В настоящее время он находится под стражей. За причинение умышленных тяжких телесных повреждений молодому человеку грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Одесской области гость до смерти забил хозяина. Другой житель Одесчины пришел к соседу защищать оскорбленную честь с самодельным копьем.