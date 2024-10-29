Одесит може сісти на вісім років за бійку

Поліцейський поруч із затриманим. Фото: поліція Одещини

Молодий одесит жорстоко побив чоловіка. Він намагався втекти від правосуддя до іншого регіону, але не вийшло. Тепер він може сісти за ґрати на вісім років.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у вівторок, 29 жовтня.

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Втік з місця злочину

Мешканець Київського району йшов до крамниці, коли до нього прискіпався 22-річний чоловік. Йому не сподобалося, як перехожий поводився. Молодик нещадно побив незнайомця і втік. Перехожі викликали швидку. Потерпілого доставили до лікарні, у нього діагностували розрив селезінки та інші травми.

Підозрюваного затримали на Закарпатті, куди він поїхав, аби уникнути відповідальності. Наразі він перебуває під вартою. За спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень молодику загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, на Одещині гість до смерті забив господаря. Інший мешканець Одещини прийшов до сусіда захищати ображену честь із саморобним списом.