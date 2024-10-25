На Одещині чоловік штрикнув односельця списом

Поліцейський фотографує місце злочину. Фото: поліція Одещини

Мешканець Саф'янівської громади дізнався, що односелець погано про нього говорить. Щоби помститися, чоловік озброївся списом.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у п'ятницю, 25 жовтня.

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За даними слідства, 42-річний чоловік прийшов до 51-річного приятеля з саморобним металевим списом, бо той образливо висловлювався на його адресу. Під час розмови гість обурився ще більше. Він вдарив кривдника списом у руку та груди й пішов додому.

Знаряддя злочину. Фото: поліція Одещини

Сусід викликав "швидку". Потерпілого госпіталізували, у нього діагностували тяжкі ушкодження — різану рану передпліччя й проникаюче поранення грудної клітки.

Що буде з нападником

Нападника затримали. Він зізнався у скоєному. Наразі він перебуває під нічним домашнім арештом. Якщо суд визнає його винним, чоловік може провести за ґратами наступні вісім років.

Нагадаємо, на Одещині чоловік вирішив постріляти по сусідським собакам, а потім влаштував дебош у місті. Також мешканець області жорстоко побив друга і залишив його помирати на вулиці.