На Одещині затримали торгівця зброєю

Граната Ф-1. Фото: ілюстративне/piston.kiev.ua/

Чоловік торгував гранатами й підшукав покупця в іншому місті. Але під час оборудки його затримали правоохоронці. Раніше підозрюваного судили за розбій.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у четвер, 24 жовтня.

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Правоохоронці дізналися про те, що 22-річний мешканець Ізмаїла шукає покупця для двох гранат. Вони задокументували, що торговець знайшов клієнта у Болграді. Він перевіз боєприпаси на попутному транспорті і передав покупцеві, отримавши за це 4 тис. грн. Під час обміну його затримали поліцейські.

Що загрожує ділкові

Товар вилучили й передали на експертизу. Як виявилося, це осколкові гранати РГД-5 та Ф-1. Крім того, у торговця вилучили отримані за оборудку гроші.

Під час допиту чоловік зізнався, що купив боєприпаси у невідомої людини, зберігав вдома і вирішив перепродати. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі торговець зброєю перебуває під вартою, але може вийти під заставу у 242,2 тис. грн.

Нагадаємо, в Одеській області військовослужбовець зберігав вдома гранати і набої, які привіз із зони бойових дій. Також іноземець намагався вивезти з Одеси за кордон цілий арсенал зброї.