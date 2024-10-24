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Оружейный барон — житель Одесчины наладил междугородную торговлю боеприпасами

24 октября 2024 11:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области задержали торговца оружием
Граната Ф-1. Фото: иллюстративное/piston.kiev.ua
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Муж торговал гранатами и подыскал покупателя в другом городе. Но во время сделки его задержали правоохранители. Ранее подозреваемого судили за разбой.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в четверг, 24 октября.

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Правоохранители узнали, что 22-летний житель Измаила ищет покупателя для двух гранат. Они задокументировали, что торговец обнаружил клиента в Болграде. Он перевез боеприпасы на попутном транспорте и передал покупателю, получив за это 4 тысячи гривен. В ходе обмена его задержали полицейские.

Что грозит дельцу

Товар изъяли и передали на экспертизу. Как оказалось, это осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1. Кроме того, у торговца изъяли полученные за сделку деньги.

Во время допроса мужчина признался, что купил боеприпасы у неизвестного, хранил дома и решил перепродать. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Пока торговец оружием находится под стражей, но может выйти под залог в 242,2 тыс. грн.

Напомним, в Одесской области военнослужащий хранил дома гранаты и патроны, которые привез из зоны боевых действий. Также иностранец пытался вывезти из Одессы за границу целый арсенал оружия.

полиция Одесса Криминал граната оружие Одесская область

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