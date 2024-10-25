В Одесской области мужчина пронзил односельчанина копьем

Почти рыцарь — житель Одесчины защитил свою честь копьем
Житель Сафьяновской громады узнал, что односельчанин плохо о нем говорит. Чтобы отомстить, мужчина вооружился копьем.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 25 октября.
Удар пикой
По данным следствия, 42-летний мужчина пришел к 51-летнему приятелю с самодельным металлическим копьем, потому что тот оскорбительно высказывался в его адрес. Во время разговора гость возмутился еще больше. Он ударил обидчика копьем в руку и грудь и пошел домой.
Сосед вызвал "скорую". Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали тяжелые повреждения — резаную рану предплечья и проникающее ранение грудной клетки.
Что будет с нападавшим
Нападавшего задержали. Он признался в содеянном. В настоящее время он находится под ночным домашним арестом. Если суд признает его виновным, мужчина может провести за решеткой следующие восемь лет.
Напомним, в Одесской области мужчина решил пострелять по соседским собакам, а затем устроил дебош в городе. Также житель области жестоко избил друга и оставил его умирать на улице.
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