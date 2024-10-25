В Одесской области мужчина пронзил односельчанина копьем

Полицейский фотографирует место преступления. Фото: полиция Одесчины

Житель Сафьяновской громады узнал, что односельчанин плохо о нем говорит. Чтобы отомстить, мужчина вооружился копьем.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в пятницу, 25 октября.

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Удар пикой

По данным следствия, 42-летний мужчина пришел к 51-летнему приятелю с самодельным металлическим копьем, потому что тот оскорбительно высказывался в его адрес. Во время разговора гость возмутился еще больше. Он ударил обидчика копьем в руку и грудь и пошел домой.

Орудие преступления. Фото: полиция Одесчины

Сосед вызвал "скорую". Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали тяжелые повреждения — резаную рану предплечья и проникающее ранение грудной клетки.

Что будет с нападавшим

Нападавшего задержали. Он признался в содеянном. В настоящее время он находится под ночным домашним арестом. Если суд признает его виновным, мужчина может провести за решеткой следующие восемь лет.

Напомним, в Одесской области мужчина решил пострелять по соседским собакам, а затем устроил дебош в городе. Также житель области жестоко избил друга и оставил его умирать на улице.