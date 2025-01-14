Сколько кораблей вывели россияне в Черное море сегодня 14 января

Российский корабль выпускает ракету. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на вторник, 14 января, россияне вывели восемь кораблей в Черное море. Половина из них оснащена крылатыми ракетами "Калибр". Одесситов призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах ВСУ.

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Сообщение о кораблях. Фото: ВМС

Военные корабли в морях

в Черном море 8 кораблей, из которых 4 являются носителями "Калибров" общим залпом до 28 ракет;

в Азовском море вражеских кораблей нет;

в Средиземном море 7 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.

Путь по Керченскому проливу

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу осуществили:

к Черному морю — 4 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю — 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

Какие российские корабли уничтожила Украина

С начала войны Украина успешно уничтожила несколько важных вражеских кораблей, в частности ракетный крейсер "Москва", малый ракетный корвет "Аскольд", ракетный катер "Ивановец", корвет "Серпухов" и подводную лодку "Ростов-на-Дону". Эти победы стали ключевыми для ослабления российского присутствия в Черном море.

Ранее мы сообщали, что россияне строят новую военную базу на Черноморском побережье. Также мы рассказывали, зачем РФ выводит ракетоносители в море.