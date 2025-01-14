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Високий рівень небезпеки — росіяни вивели кораблі у Чорне море

14 січня 2025 11:11
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки кораблів вивели росіяни у Чорне море сьогодні 14 січня
Російський корабель випускає ракету. Фото ілюстративне: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на вівторок, 14 січня, росіяни вивели вісім кораблів у Чорне море. Половина з них оснащена крилатими ракетами "Калібр". Одеситів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ.

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Повідомлення про кораблі. Фото: ВМС

Ворожі кораблі у морях

  • у Чорному морі 8 кораблів, з яких 4 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 28 ракет;
  • в Азовському морі ворожих кораблів немає;
  • в Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 ж носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Рух Керченською протокою

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Які російські кораблі знищила Україна

З початку війни Україна успішно знищила кілька важливих ворожих кораблів, зокрема ракетний крейсер "Москва", малий ракетний корвет "Аскольд", ракетний катер "Івановєц", корвет "Серпухов" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Ці перемоги стали ключовими для ослаблення російської присутності в Чорному морі.

Раніше ми повідомляли, що росіяни будують нову військову базу на Чорноморському узбережжі. Також ми розповідали, навіщо РФ виводить ракетоносії у море. 

Одеса війна Чорне море Новини Одеси загроза кораблів

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