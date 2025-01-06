Чи загрожує Україні нова військово-морська база РФ у Абхазії

Російські військові кораблі у морі. Фото: ілюстративне/росЗМІ

Росіяни продовжують будівництво нової військово-морської бази на окупованій території Абхазії. Втім, ефективно використовувати її для воєнних дій на Чорному морі агресор не зможе.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Нова база

За словами військового, база в принципі не розрахована на ті одиниці флоту, які має на озброєнні РФ. Параметри гавані не дозволять розмістити там великі військові кораблі. Раніше її використовували здебільшого для берегової охорони.

"Коли б вона не була завершена, використовувати її як базу, яка зможе або суттєво вплинути на можливості щодо безпечного розміщення російських кораблів, або як до такого інструменту, який вирішить ці проблеми надалі, вони не зможуть", — пояснив Дмитро Плетенчук.

Зазначимо, будівництво військово-морської бази в Абхазії росіяни розпочали у грудні 2023 року.

Нагадаємо, росіяни щодня докладають чимало зусиль, щоб вберегти Кримський міст, проте не можуть гарантувати безпеку об’єкта. Раніше у ВМС розповіли, скільки ударів завдали по ворогу у Криму.