Угрожает ли Украине новая военно-морская база РФ в Абхазии

Российские военные корабли в море. Фото: иллюстративное/росСМИ

Россияне продолжают строительство новой военно-морской базы на оккупированной территории Абхазии. Впрочем, эффективно использовать ее для военных действий на Черном море агрессор не сможет.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Новая база

По словам военного, база в принципе не рассчитана на те единицы флота, которые имеет на вооружении РФ. Параметры гавани не позволят разместить там крупные военные корабли. Ранее ее использовали в основном для береговой охраны.

"Когда бы она не была завершена, использовать ее как базу, которая сможет либо существенно повлиять на возможности по безопасному размещению российских кораблей, либо как к такому инструменту, который решит эти проблемы в дальнейшем, они не смогут", — объяснил Дмитрий Плетенчук.

Отметим, строительство военно-морской базы в Абхазии россияне начали в декабре 2023 года.

Напомним, россияне ежедневно прилагают немало усилий, чтобы уберечь Крымский мост, однако не могут гарантировать безопасность объекта. Ранее в ВМС рассказали, сколько ударов нанесли по врагу в Крыму.