Детали масштабного пожара в Николаеве: пресс-офицер ГСЧС

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

В Николаеве двое суток спасатели боролись с масштабным пожаром, где могли быть неразорваны снаряды после обстрелов. Огонь охватил территорию более 30 гектаров, а усложняла работу сотрудников ГСЧС жара и ветер, разносящий огонь по прилегающим территориям.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил пресс-офицер главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Артем Вагин.

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Детали события

Причины возгорания устанавливаются, но, по словам Артема Вагина, вероятнее всего это произошло из-за преднамеренных поджогов или неосторожного обращения с огнем. Спасатели приняли решение отвести личный состав на безопасное расстояние во избежание травм. Усилие усугублял сильный порывистый ветер и сухая высокая растительность.

"Действительно, есть факт возгорания на открытой территории города Николаева. Вчера около пяти часов вечера возник пожар на площади примерно 30 гектаров. По прибытию на место происшествия, сотрудники ГСЧС установили, что есть возможность нахождения там взрывоопасных предметов, возможно неразорванных снарядов после обстрелов" , — рассказал Артем Вагин.

В Николаеве тушили пожар двое суток. Фото: ГСЧС

Текущая ситуация

Пожар был ликвидирован около половины первого ночи, но спасатели продолжали дежурить на месте до 11:00 сегодняшних суток. Мониторинг производился с помощью беспилотных летательных аппаратов. К настоящему времени все очаги тления были ликвидированы.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Ситуация была полностью под контролем главного управления ГСЧС. Угрозы жизни и здоровью людей не было", — отметил пресс-офицер.

Спасатель следит за ситуацией. Фото: ГСЧС

Спасатели призывают соблюдать правила обращения с огнем во время повышенной пожарной опасности. Ветер и высокая температура воздуха, которая иногда составляет до +40°C, провоцируют масштабные возгорания сухой растительности.

Другие пожары на юге

Мы писали, что на территории Одессы произошло возгорание мусора и сухой травы. Там огонь охватил 1,5 гектара. Для борьбы с возгоранием на месте происшествия работали три единицы техники и 13 спасателей.

Дым от пожара. Фото: Новини.LIVE

Также ранее более семи часов сражались с огнем спасатели в национальном парке на Одесxине. Пожар произошел из-за возгорания сухой растительности вблизи очистных сооружений Теплодарводоканала, позже перекинувшейся на сопредельную территорию Нижнеднестровского НПП.