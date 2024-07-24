Деталі масштабної пожежі в Миколаєві: пресофіцер ДСНС

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

У Миколаєві дві доби рятувальники боролись з масштабною пожежею, де могли бути нерозірвані снаряди після обстрілів. Вогонь охопив територію понад 30 гектарів, а ускладнювала роботу співробітників ДСНС спека та вітер, який розносив вогонь по прилеглих територіях.

Про це в етері День.LIVE повідомив пресофіцер головного управління ДСНС України у Миколаївській області Артем Вагін.

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Деталі події

Причини займання наразі встановлюються, але, за словами Артема Вагіна, ймовірніше за все це сталось через навмисні підпали або необережне поводження з вогнем. Рятувальники прийняли рішення відвести особовий склад на безпечну відстань, щоб уникнути травмування. Зусилля ускладнював сильний поривчастий вітер та суха висока рослинність.

"Дійсно, маємо факт займання на відкритій території міста Миколаєва. Вчора близько п'ятої години вечора виникла пожежа на площі приблизно 30 гектарів. По прибуттю на місце події, співробітники ДСНС встановили, що є можливість знаходження там вибухонебезпечних предметів, можливо нерозірваних снарядів після обстрілів", — розповів Артем Вагін.

В Миколаєві гасили пожежу дві доби. Фото: ДСНС

Поточна ситуація

Пожежу було ліквідовано близько пів на першу ночі, але рятувальники продовжували чергувати на місці до 11:00 сьогоднішньої доби. Моніторинг здійснювався за допомогою безпілотних літальних апаратів. На цей час, всі осередки тління були ліквідовані.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Ситуація була повністю під контролем головного управління ДСНС. Загрози життю і здоров'ю людей не було", — зазначив пресофіцер.

Рятувальник слідкує за ситуацією. Фото: ДСНС

Рятувальники закликають дотримуватись правил поводження з вогнем під час підвищеної пожежної небезпеки. Вітер та висока температура повітря, яка часами становить до +40°C провокують масштабні загоряння сухої рослинності.

Інші пожежі на півдні

Ми писали, що на території Одеси сталося загоряння сміття та сухої трави. Там вогонь охопив 1,5 гектара. Для боротьби із загорянням на місці події працювали три одиниці техніки та 13 рятувальників.

Дим від пожежі. Фото: Новини.LIVE

Також раніше понад сім годин боролися з вогнем рятувальники в національному парку на Одещині. Пожежа сталася через займання сухої рослинності поблизу очисних споруд Теплодарводоканала, яка пізніше перекинулась на суміжну територію Нижньодністровського НПП.