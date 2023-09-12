"Высокооплачиваемая работа": в Одессе разоблачили сутенерку

Задержание сутенерши. Фото: ГУНП в Одесской области

Одесские правоохранители раскрыли схему сутенерства. 24-летняя горожанка размещала в интернете объявления с предложением высокооплачиваемой работы тем самым находила женщин для занятия проституцией.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Вербовка женщин в проституцию

В ходе досудебного расследования было установлено, что молодая женщина вербовала других женщин для занятия проституцией через мессенджер, особенно тех, кто оказался в тяжелом финансовом положении. Она публиковала объявления о высокооплачиваемой работе. Именно через мессенджер она находила "клиентов", определяла цену за услуги, место и время встречи.

Сутенершу удалось разоблачить, организовав встречу "клиента" с одной из девушек по предварительно согласованной оплате. После завершения сделки наемница перечисляла часть полученных денег на банковский счет посредницы.

Получены денежные средства за интимные услуги. Фото: ГУНП в Одесской области

Во время обысков в месте проживания и автомобили правонарушительницы, правоохранители изъяли разные вещи, которые стали интересом для следствия, включая мобильные телефоны, банковскую карту, ноутбук и деньги.

Какое наказание ждет сутенершу

24-летний местный житель предъявил обвинение согласно части 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины, по которой ей грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Заведения разврата в Одесской области

Государственному бюро расследований (ДБР) вместе с Нацполицией удалось раскрыть преступную схему, которую спланировал и возглавил местный полицейский. Ему и его сообщникам, участвовавшим в создании сети публичных учреждений, сообщено о подозрении.

Кроме того, полицейские Одессы задержали 26-летнего мужчину, руководившего сутенерской деятельностью и привлекавшего женщин к проституции. За это преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.