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"Високооплачувана робота": в Одесі викрили сутенерку

12 вересня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Високооплачувана робота": в Одесі викрили сутенерку
Затримання сутенерши. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські правоохоронці розкрили схему сутенерства. 24-річна містянка розміщувала в інтернеті оголошення із пропозицією високооплачуваної роботи тим самим знаходила жінок для заняття проституцією. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Вербування жінок в проституцію

Під час досудового розслідування було встановлено, що молода жінка вербувала інших жінок для зайняття проституцією через месенджер, особливо тих, хто опинився в скрутному фінансовому становищі. Вона публікувала оголошення про високооплачувану роботу. Саме через месенджер вона знаходила "клієнтів", визначала ціну за послуги, місце та час зустрічі.

Сутенерку вдалося викрити, організувавши зустріч "клієнта" з однією з дівчат за попередньо узгодженою оплатою. Після завершення операції, найманка перераховувала частину отриманих грошей на банківський рахунок посередниці.

Отримані кошти за інтимні послуги. Фото: ГУНП в Одеській області

Під час обшуків у місці проживання та автомобілі правопорушниці, правоохоронці вилучили різні речі, які стали інтересом для слідства, включаючи мобільні телефони, банківську картку, ноутбук і гроші.

Яке покарання чекає на сутенерку

24-річній місцевій мешканці пред'явили обвинувачення згідно з частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, за якою їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.

Заклади розпусти на Одещині

Державному бюро розслідувань (ДБР) разом із Нацполіцією вдалося розкрити злочинну схему, яку спланував і очолив місцевий поліцейський. Йому та його спільникам, які брали участь у створенні мережі закладів розпусти, повідомлено про підозру.

Крім того, поліцейські Одеси затримали 26-річного чоловіка, який керував сутенерською діяльністю та залучав жінок до проституції. За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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