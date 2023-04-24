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Виталий Ким: обстрелы Николаевской области — плохой знак

24 апреля 2023 14:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Виталий Ким: обстрелы Николаевщины — плохой знак
Обстрелы гражданской инфраструктуры Николаевской области. Фото: ГУНП в Николаевской области
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. Больше всего страдает Очаков.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, оккупанты обстреливают Очаков почти каждый день. Более того, недавно еще и обстреляли Баштанский и Николаевский районы.

"К счастью, обошлось без жертв. Но они продолжают искать что-то, боятся очень контрнаступления ВСУ. Враг сосредоточен на поиске наших логистических путей, которых у нас нет",— отметил Ким.

Также он добавил, что россияне наносят удары по тем местам, где раньше сами же дислоцировались. Так что с разведкой у них есть определенные проблемы.

Отметим, по состоянию на утро 24 апреля в Черном море зафиксировано 4 корабля российского флота. Среди них 2 ракетоносителя.

Напомним, утром 19 апреля Одесская область в очередной раз была под ударом российской армии. В этот раз регион атаковали из новой партии иранских дронов-камикадзе, которые РФ получила недавно.

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