Виталий Ким: обстрелы Николаевщины — плохой знак

Обстрелы гражданской инфраструктуры Николаевской области. Фото: ГУНП в Николаевской области

Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. Больше всего страдает Очаков.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, оккупанты обстреливают Очаков почти каждый день. Более того, недавно еще и обстреляли Баштанский и Николаевский районы.

"К счастью, обошлось без жертв. Но они продолжают искать что-то, боятся очень контрнаступления ВСУ. Враг сосредоточен на поиске наших логистических путей, которых у нас нет",— отметил Ким.

Также он добавил, что россияне наносят удары по тем местам, где раньше сами же дислоцировались. Так что с разведкой у них есть определенные проблемы.

Отметим, по состоянию на утро 24 апреля в Черном море зафиксировано 4 корабля российского флота. Среди них 2 ракетоносителя.

Напомним, утром 19 апреля Одесская область в очередной раз была под ударом российской армии. В этот раз регион атаковали из новой партии иранских дронов-камикадзе, которые РФ получила недавно.