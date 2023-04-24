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Віталій Кім: обстріли Миколаївщини — поганий знак

24 квітня 2023 14:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Віталій Кім: обстріли Миколаївщини — поганий знак
Обстріли цивільної інфраструктури Миколаївщини. Фото: ГУНП в Миколаївській області
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. Чи не найбільше страждає Очаків.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За його словами, окупанти обстрілюють Очаків майже щодня. Ба більше, нещодавно ще й обстріляли Баштанський та Миколаївський райони. 

"На щастя, обійшлося без жертв. Але вони продовжують шукати щось, бояться дуже контрнаступу ЗСУ. Ворог зосереджений на пошуку наших логістичних шляхів, яких в нас немає", — зазначив Кім.

Також він додав, що росіяни завдають ударів по тих місцях, де раніше самі ж дислокувалися. Тож з розвідкою в них є певні проблеми.

Зазначимо, станом на ранок 24 квітня у Чорному морі зафіксовано 4 кораблі російського флоту. Серед них 2 ракетоносії. 

Нагадаємо, зранку 19 квітня Одеська область вчергове була під ударом російської армії. Цього разу регіон атакували з нової партії іранських дронів-камікадзе, які РФ отримала нещодавно.

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