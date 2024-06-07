Россияне пытаются ввести в заблуждение ВСУ

Запуск ракет с морского носителя. Иллюстративное фото: росСМИ

В последние полгода российские подлодки пять раз осуществляли пуски ракет типа "Калибр" с акватории Новороссийского порта, что создает угрозу для портовой инфраструктуры. Такие действия преследуют цель ввести в заблуждение Силы обороны Украины и психологически давить на гражданское население.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Информация о снаряженных ракетоносителях и возможных пусках ракет "Калибр" вызывает тревогу у гражданского населения. Однако пусков не было во время ночной дроновой атаки россиян — этим оккупанты, по мнению спикера УДА, продолжают давить на гражданское население и пытаются обмануть украинских военных.

"Враг пытался таким образом ввести в заблуждение, на мой взгляд, Силы обороны, как раз для того, чтобы показать, мы сейчас будем использовать "Калибры". Возможно, это была какая-то попытка поймать Силы обороны на живца" , — отметил Сергей Братчук.

Охрана Керченского пролива

Россия, вероятно, использует такую тактику также для демонстрации своей готовности охранять Керченский пролив и Керченский мост. Однако Братчук сомневается, что россияне действительно готовы рисковать своими ракетоносителями ради этого объекта.

"Возможно, демонстрируют, что таким образом они будут пытаться охранять, в частности, и Керченский пролив. То есть, мы говорим о том незаконном объекте, который там построен, и мы говорим о Керченском мосте ", — сказал спикер.

Мы писали, что в ночь на 7 июня 2024 года противник нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины и направил ракеты и дроны на наших территориях. Однако силы ПВО на юге отразили волны вражеских беспилотников, в том числе семь были поражены в Одесской области.

Также мы писали, что сегодня 10 кораблей оккупантов находятся на дежурстве в акватории Азовского моря. Среди них зафиксированы и ракетоносители. Кроме того, вражеский флот не покидает воду Черного и Средиземного морей.