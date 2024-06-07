Скільки ракетоносіїв ворога на чергуванні сьогодні: 7 червня

Ворог вивів ракетоносії на чергування — яка загроза з Чорного моря
Станом на ранок п'ятниці, 7 червня, 10 кораблів окупантів перебувають на чергуванні в акваторії Азовського моря. Серед них зафіксовано ракетоносії. Крім того, ворожий флот не полишає води Чорного та Середземного морів, тому важливо бути уважними до сигналів повітряної тривоги — загроза обстрілів залишається надвисокою.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- В Чорному морі — 1 ворожий корабель;
- в Азовському морі — 10 ворожих кораблів 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;
- в Середземному морі — 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Рух морем продовжується
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Чорного моря пройшло 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор. А ось до Азовського моря — 8 суден та 2 з них рухалось з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.
Більше про ситуацію в Чорному морі
Нагадаємо, що підрозділ ГУР уразив рейдовий буксир росіян "Сатурн" зранку 6 червня. Операція проходила в акваторії озера Панське, в Євпаторійському районі тимчасово окупованого Криму.
Також ми писали, що російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон".
Додамо, останнім часом ситуація у Криму значно загострилася для російських окупантів. Українські військові активно працюють по стратегічних об'єктах на тимчасово окупованій території, що завдає значних втрат ворогу та знижує тиск на Одеський регіон.
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