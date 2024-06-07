Скільки ракетоносіїв ворога на чергуванні сьогодні: 7 червня

Ворожий флот у морях. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на ранок п'ятниці, 7 червня, 10 кораблів окупантів перебувають на чергуванні в акваторії Азовського моря. Серед них зафіксовано ракетоносії. Крім того, ворожий флот не полишає води Чорного та Середземного морів, тому важливо бути уважними до сигналів повітряної тривоги — загроза обстрілів залишається надвисокою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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В Чорному морі — 1 ворожий корабель;

в Азовському морі — 10 ворожих кораблів 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;

в Середземному морі — 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

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Рух ворожого флоту станом на 7 червня. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Чорного моря пройшло 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор. А ось до Азовського моря — 8 суден та 2 з них рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Нагадаємо, що підрозділ ГУР уразив рейдовий буксир росіян "Сатурн" зранку 6 червня. Операція проходила в акваторії озера Панське, в Євпаторійському районі тимчасово окупованого Криму.

Також ми писали, що російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон".

Додамо, останнім часом ситуація у Криму значно загострилася для російських окупантів. Українські військові активно працюють по стратегічних об'єктах на тимчасово окупованій території, що завдає значних втрат ворогу та знижує тиск на Одеський регіон.