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Ворог вивів ракетоносії на чергування —  яка загроза з Чорного моря

7 червня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Скільки ракетоносіїв ворога на чергуванні сьогодні: 7 червня
Ворожий флот у морях. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок п'ятниці, 7 червня, 10 кораблів окупантів перебувають на чергуванні в акваторії Азовського моря. Серед них зафіксовано ракетоносії. Крім того, ворожий флот не полишає води Чорного та Середземного морів, тому важливо бути уважними до сигналів повітряної тривоги — загроза обстрілів залишається надвисокою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • В Чорному морі — 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі — 10 ворожих кораблів 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;
  • в Середземному морі — 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
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Ракетоносії у морях станом на 7 червня
Рух ворожого флоту станом на 7 червня. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Чорного моря пройшло 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор. А ось до Азовського моря — 8 суден та 2 з них рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію в Чорному морі

Нагадаємо, що підрозділ ГУР уразив рейдовий буксир росіян "Сатурн" зранку 6 червня. Операція проходила в акваторії озера Панське, в Євпаторійському районі тимчасово окупованого Криму.

Також ми писали, що російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон". 

Додамо, останнім часом ситуація у Криму значно загострилася для російських окупантів. Українські військові активно працюють по стратегічних об'єктах на тимчасово окупованій території, що завдає значних втрат ворогу та знижує тиск на Одеський регіон.

корабель
Чорне море
флот
калібри
Одеса
російські війська
Азовське море
загроза кораблів
ракетоносій
Одеська область
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