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Враг вывел ракетоносители на дежурство — какая угроза с Черного моря

7 июня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сколько ракетоносителей врага на дежурстве сегодня: 7 июня
Вражеский флот в морях. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро пятницы, 7 июня, 10 кораблей оккупантов находятся на дежурстве в акватории Азовского моря. Среди них зафиксированы ракетоносители. Кроме того, вражеский флот не покидает воды Черного и Средиземного морей, поэтому важно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги — угроза обстрелов остается сверхвысокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море — 1 вражеский корабль;
  • в Азовском море — 10 вражеских кораблей 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет;
  • в Средиземном море — 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
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Ракетоносители в морях по состоянию на 7 июня
Движение вражеского флота по состоянию на 7 июня. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Черного моря прошло 6 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор. А вот к Азовскому морю — 8 судов и 2 из них двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что подразделение ГУР поразило рейдовый буксир россиян "Сатурн" утром 6 июня. Операция проходила в акватории Панского озера, в Евпаторийском районе временно оккупированного Крыма.

Также мы писали, что российские корабли начали покидать временно оккупированный Крым из-за опасений потерять свой флот. Это произошло после уничтожения ракетно-минометного комплекса "Циклон".

В последнее время ситуация в Крыму значительно обострилась для российских оккупантов. Украинские военные активно работают по стратегическим объектам на временно оккупированной территории, что наносит значительные потери врагу и снижает давление на Одесский регион.

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Азовское море
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