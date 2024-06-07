Росіяни намагаються ввесли в оману ЗСУ

Запуск ракети з морського носія. Ілюстративне фото: росЗМІ

Протягом останніх пів року російські підводні човни п'ять разів здійснювали пуски ракет типу "Калібр" з акваторії Новоросійського порту, що створює загрозу для портової інфраструктури. Такі дії мають на меті ввести в оману Сили оборони України та психологічно тиснути на цивільне населення.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Інформація про споряджені ракетоносії та можливі пуски ракет "Калібр" викликає тривогу у цивільного населення. Однак пусків не було під час нічної дронової атаки росіян — цим окупанти, на думку речника УДА, продовжують тиснути на цивільне населення та намагаються обманути українських військових.

"Ворог намагався таким чином ввести в оману, на мій погляд, Сили оборони, якраз для того, щоб показати, ми зараз будемо використовувати "Калібри". Можливо, це була якась спроба зловити Сили оборони на живця", — зазначив Сергій Братчук.

Охорона Керченської протоки

Росія, ймовірно, використовує таку тактику також для демонстрації своєї готовності охороняти Керченську протоку та Керченський міст. Проте, Братчук сумнівається, що росіяни дійсно готові ризикувати своїми ракетоносіями заради цього об'єкта.

"Можливо, демонструють, що таким чином вони будуть намагатися охороняти, зокрема, і Керченську протоку. Тобто, ми говоримо про той незаконний об'єкт, який там побудований, і ми говоримо про Керченський міст", — сказав речник.

Ми писали, що у ніч проти 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України та спрямував ракети і дрони по наших територіях. Однак сили ППО на півдні відбили хвилі ворожих безпілотників, зокрема сім було уражено на Одещині.

Також ми писали, що сьогодні 10 кораблів окупантів перебувають на чергуванні в акваторії Азовського моря. Серед них зафіксовано й ракетоносії. Крім того, ворожий флот не полишає води Чорного та Середземного морів.