Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Вывоз мусора в Одессе в мае — сколько будет стоить arrow

Вывоз мусора в Одессе в мае — сколько будет стоить

27 апреля 2025 17:56
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Сколько будет стоить вывоз мусора в Одессе в мае 2025 года
Контейнер с мусором. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесситам пока не придется платить больше за вывоз мусора в мае, тарифы остаются стабильными. Стоимость зависит от района города и компании, которая предоставляет услуги. В разных районах действуют свои тарифы для жителей многоэтажек и частного сектора.

Новини.LIVE узнали, сколько будут платить жители многоэтажек и частного сектора в мае 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоит вывоз мусора в Одессе

В мае 2025 года в Одессе тарифы на вывоз мусора останутся без изменений. Однако сумма в платежках будет зависеть от района проживания и компании, которая обслуживает территорию.

За установление тарифов отвечают органы местного самоуправления. В разных районах Одессы услуги предоставляют разные компании:

  • Приморский район — компания "ТВ-Серрус";
  • Киевский район — компания "Клиар-Сити";
  • Суворовский район — компания "Эко-Ренессанс";
  • Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескомунтранс".

Каждая компания имеет свои тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора:

  • "Эко-Ренессанс": 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;
  • "Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;
  • "ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;
  • "Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Таким образом, в мае повышение цен не ожидается. Однако стоит внимательно следить за решениями городских властей, ведь тарифы могут пересматриваться в будущем в зависимости от экономической ситуации.

Напомним, мы сообщали, сколько будут платить одесситы за электроэнергию в мае. А также о цене на газ со следующего месяца.

коммунальные услуги Одесса мусор Одесская область Новости Одессы экология
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама