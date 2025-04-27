Сколько будет стоить вывоз мусора в Одессе в мае 2025 года

Контейнер с мусором. Фото иллюстративное: freepik

Одесситам пока не придется платить больше за вывоз мусора в мае, тарифы остаются стабильными. Стоимость зависит от района города и компании, которая предоставляет услуги. В разных районах действуют свои тарифы для жителей многоэтажек и частного сектора.

Новини.LIVE узнали, сколько будут платить жители многоэтажек и частного сектора в мае 2025 года.

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В мае 2025 года в Одессе тарифы на вывоз мусора останутся без изменений. Однако сумма в платежках будет зависеть от района проживания и компании, которая обслуживает территорию.

За установление тарифов отвечают органы местного самоуправления. В разных районах Одессы услуги предоставляют разные компании:

Приморский район — компания "ТВ-Серрус";

Киевский район — компания "Клиар-Сити";

Суворовский район — компания "Эко-Ренессанс";

Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескомунтранс".

Каждая компания имеет свои тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора:

"Эко-Ренессанс": 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;

"Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Таким образом, в мае повышение цен не ожидается. Однако стоит внимательно следить за решениями городских властей, ведь тарифы могут пересматриваться в будущем в зависимости от экономической ситуации.

Напомним, мы сообщали, сколько будут платить одесситы за электроэнергию в мае. А также о цене на газ со следующего месяца.