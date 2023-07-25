"Алтарь просто исчез": состояние храма в Одессе после обстрела

Повреждённый собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ночью, 23 июля, оккупанты обстреляли центр Одессы. В результате взрыва сердцевина Спасо-Преображенского собора — алтарь — была разрушена, а также повреждены иконы, священные объекты и разница, где хранилась одежда и книги священников.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса протоиерей одесской епархии украинской православной церкви Максимиан Погореловский.

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Специалисты отмечают, что восстановление алтарной части потребует сноса и строительства заново. Удар по собору также нанес повреждение колоннады и нижних этажей храма. Несмотря на нанесенный ущерб, Иверская и Касперовская иконы, мощи святого Иннокентия и саркофаг с прахом супругов Воронцовых остались целыми.

"Также уцелел крест, нужно будет восстановить его постамент. Но икона Спаса Нерукотворного, которую в 2010 году подарил патриарх Кирилл, куда-то исчезла", — рассказал священник.

Протоиерей Максимиан выразил мнение, что удар по храму носил умышленный характер и направлен на "взлом духа одесситов и украинцев". Однако событие объединило горожан, наделив их силой и решимостью бороться за победу.

Напомним, Митрополит Православной церкви Украины (ВЦУ) Эпифаний прокомментировал ночную атаку по Одессе. Он отметил, что разрушение Спасо-Преображенского собора — это очередное проявление их "сатанинской злобы".