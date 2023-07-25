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"Вівтар просто зник": стан храму в Одесі після обстрілу

25 липня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Вівтар просто зник": стан храму в Одесі після обстрілу
Пошкоджений собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі, 23 липня, окупанти обстріляли центр Одеси. Від вибуху серцевина Спасо-Преображенського собору — вівтар — була зруйнована, а також пошкоджено ікони, священні об’єкти та різницю, де зберігався одяг та книги священників.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса протоієрей одеської єпархії української православної церкви Максиміан Погореловський.

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Спеціалісти зазначають, що відновлення вівтарної частини вимагатиме зносу та будівництва наново. Удар по собору також спричинив пошкодження колонади та нижніх поверхів храму. Попри спричинені збитки, Іверська та Касперівська ікони, мощі святого Інокентія та саркофаг з прахом подружжя Воронцових залишилися цілими.

"Також вцілив хрест, треба буде відновити його постамент. Але ікона Спасу Нерукотворного, яку у 2010 році подарував патріарх Кирило, кудись зникла", — розповів священник.

Протоієрей Максиміан висловив думку, що удар по храму мав навмисний характер і спрямований на "зламання духу одеситів та українців". Проте, подія об'єднала містян, наділивши їх силою та рішимістю боротися за перемогу. 

Нагадаємо, Митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній прокоментував нічну атаку по Одесі. Він зазначив, що руйнування Спасо-Преображенського собору — це черговий прояв їхньої "сатанинської злоби". 

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