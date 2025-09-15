Пробки на трассе Одесса-Рени: что происходит на границе с Молдовой

Очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

На трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска в Молдову 15 сентября наблюдаются локальные пробки. Движение транспорта затруднено лишь на отдельных участках дороги. В то же время путь к границе с Румынией на юге Одесской области остается свободным.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" небольшая очередь автомобилей. Пробки наблюдаются на участке возле Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Время в пути до границы составляет более часа.

Пробки на дороге в Молдову. Фото: скриншот

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в направлении Орловки пробок нет. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня почти 4 часа. Поэтому дорога будет свободной для водителей.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Пробки на Рени

В Рени движение для автомобилей также свободное, скоплений у границы не зафиксировано. Поездка продлится более 4 часов. Также можно воспользоваться альтернативным маршрутом, который почти полностью проходит через соседнюю страну.

Пробки на Рени. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, что в Одесской области задержали пограничника, который брал взятки за проезд на трассе Одесса-Рени. Также мы сообщали, без какой бумажки не пустят в Румынию.