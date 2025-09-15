Пробки на трассе Одесса-Рени: что происходит на границе с Молдовой

Выезд в Молдову затруднен — какая ситуация на трассе Одесса-Рени
На трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска в Молдову 15 сентября наблюдаются локальные пробки. Движение транспорта затруднено лишь на отдельных участках дороги. В то же время путь к границе с Румынией на юге Одесской области остается свободным.
Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" небольшая очередь автомобилей. Пробки наблюдаются на участке возле Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Время в пути до границы составляет более часа.
Пробки до Орловки
На трассе М-15 в направлении Орловки пробок нет. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня почти 4 часа. Поэтому дорога будет свободной для водителей.
Пробки на Рени
В Рени движение для автомобилей также свободное, скоплений у границы не зафиксировано. Поездка продлится более 4 часов. Также можно воспользоваться альтернативным маршрутом, который почти полностью проходит через соседнюю страну.
