Выезд в Молдову затруднен — какая ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 14:37
Пробки на трассе Одесса-Рени: что происходит на границе с Молдовой
Очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

На трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска в Молдову 15 сентября наблюдаются локальные пробки. Движение транспорта затруднено лишь на отдельных участках дороги. В то же время путь к границе с Румынией на юге Одесской области остается свободным.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" небольшая очередь автомобилей. Пробки наблюдаются на участке возле Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Время в пути до границы составляет более часа.

Одеса
Пробки на дороге в Молдову. Фото: скриншот

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в направлении Орловки пробок нет. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня почти 4 часа. Поэтому дорога будет свободной для водителей.

Одеса
Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Пробки на Рени

В Рени движение для автомобилей также свободное, скоплений у границы не зафиксировано. Поездка продлится более 4 часов. Также можно воспользоваться альтернативным маршрутом, который почти полностью проходит через соседнюю страну.

Одеса
Пробки на Рени. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, что в Одесской области задержали пограничника, который брал взятки за проезд на трассе Одесса-Рени. Также мы сообщали, без какой бумажки не пустят в Румынию.

Одесса авто Одесская область пробки Новости Одессы заграница
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
