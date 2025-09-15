Відео
Україна
Виїзд до Молдови ускладнений — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови ускладнений — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 14:37
Затори на трасі Одеса–Рені: що відбувається на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

На трасі Одеса–Рені у напрямку пунктів пропуску до Молдови 15 вересня спостерігаються локальні затори. Рух транспорту ускладнений лише на окремих ділянках дороги. Водночас шлях до кордону з Румунією на півдні Одещини залишається вільним.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

В бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" невелика черга автомобілів. Затори спостерігаються на ділянці біля Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Час у дорозі до кордону становить понад годину.

Одеса
Затори на дорозі до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

На трасі М-15 в напрямку Орлівки заторів немає. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні майже 4 години. Тож дорога буде вільною для водіїв.

Одеса
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Рені

До Рені рух для автомобілів також вільний, скупчень біля кордону не зафіксовано. Поїздка триватиме понад 4 годин. Також можна скористуватися альтернативним маршрутом, який майже повністю проходить через сусідню країну.

Одеса
Затори на Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині затримали прикордонника, який брав хабарі за проїзд на трасі Одеса-Рені. Також ми повідомляли, без якого папірця не пустять у Румунію

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
