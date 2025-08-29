Видео
Главная Одесса Выезд в Молдову заблокирован — ситуация на трассе Одесса-Рени

Выезд в Молдову заблокирован — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 15:05
Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины в этом мире)
Наблюдается пробка на границе. Фото иллюстративное: PAP

Сегодня, 29 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются значительные пробки в сторону пунктов пропуска в Молдову, самые большие из которых возле села Маяки. По пути в Румынию также наблюдаются тянучки возле некоторых приграничных населенных пунктов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на пути в Молдову

По пути к пункту пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько очередей автомобилей возле села Маяки, что лучше учесть путешественникам. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там свободный. В Рени, по данным картографического сервиса, тянучек нет.

None - фото 1
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа их также, по крайней мере пока, на картах не наблюдается. Однако образовалась небольшая очередь возле пограничного села Броска. Поездка из Одессы продлится чуть более 4 часов.

None - фото 2
Дорога в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о том, без каких документов вас не пустят в Молдову на авто. А также о том, что желательно брать в случае путешествия в Румынию за рулем.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
