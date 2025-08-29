Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України у цьому світі)

Виїзд у Молдову заблоковано — ситуація на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, 29 серпня, на трасі Одеса-Рені фіксуються значні затори у бік пунктів пропуску до Молдови, найбільші з яких біля села Маяки. Шляхом до Румунії також спостерігаються тягнучки біля деяких прикордонних населених пунктів.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Шляхом до пункту пропуску у Молдову "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилося декілька черг автівок біля села Маяки, що краще врахувати мандрівникам. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там вільний. У Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок немає.
Затори до Румунії
Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа їх також, принаймні поки що, на картах не спостерігається. Однак утворилася невеличка черга біля прикордонного села Броска. Поїздка з Одеси триватиме трохи більше 4 годин.
