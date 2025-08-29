Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України у цьому світі)

Спостерігається затор на кордоні. Фото ілюстративне: PAP

Сьогодні, 29 серпня, на трасі Одеса-Рені фіксуються значні затори у бік пунктів пропуску до Молдови, найбільші з яких біля села Маяки. Шляхом до Румунії також спостерігаються тягнучки біля деяких прикордонних населених пунктів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Шляхом до пункту пропуску у Молдову "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилося декілька черг автівок біля села Маяки, що краще врахувати мандрівникам. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там вільний. У Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок немає.

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа їх також, принаймні поки що, на картах не спостерігається. Однак утворилася невеличка черга біля прикордонного села Броска. Поїздка з Одеси триватиме трохи більше 4 годин.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, без яких документів вас не пустять до Молдови на авто. А також про те, що бажано брати у разі подорожі до Румунії за кермом.