В Одесской области задержали водителя, который перевозил военнообязанного в Молдову

Выезд за 13 тыс. дол — на Одесчине задержали фуру с напитками
Одесские полицейские и пограничники задержали предпринимателя из Киевской области, который пытался перевезти военнообязанного в Молдову в фуре среди газированных напитков. Мужчине сообщили о подозрении, ему грозит заключение с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Тайник среди бутылок
По данным следствия 36-летний предприниматель вместе с неустановленным лицом организовал схему вывоза мужчины за границу. Найденного через знакомых "клиента" спрятали в грузовике среди сладких газированных напитков и повезли в Молдову. Гарантией того, что поездка не сорвется, была отсрочка водителя от призыва из-за инвалидности.
"Услугу" дельцы оценили в 13 200 долларов, которые должны были поделить между собой. Предприниматель приехал в Одесскую область на грузовике, получил от военнообязанного оговоренную сумму денег. Мужчину посадили в скрытое место, которое водитель заранее подготовил, и поехал дальше.
Задержание на границе
Правоохранители остановили грузовик на пункте пропуска в Белгород-Днестровском районе. У водителя изъяли деньги, мобильный телефон и грузовик. Подозреваемый находится под стражей с правом внесения залога 605 600 гривен.
