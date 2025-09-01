В Одесской области задержали водителя, который перевозил военнообязанного в Молдову

Задержание перевозчика уклонистов. Фото: ГУНП

Одесские полицейские и пограничники задержали предпринимателя из Киевской области, который пытался перевезти военнообязанного в Молдову в фуре среди газированных напитков. Мужчине сообщили о подозрении, ему грозит заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Тайник среди бутылок

По данным следствия 36-летний предприниматель вместе с неустановленным лицом организовал схему вывоза мужчины за границу. Найденного через знакомых "клиента" спрятали в грузовике среди сладких газированных напитков и повезли в Молдову. Гарантией того, что поездка не сорвется, была отсрочка водителя от призыва из-за инвалидности.

"Услугу" дельцы оценили в 13 200 долларов, которые должны были поделить между собой. Предприниматель приехал в Одесскую область на грузовике, получил от военнообязанного оговоренную сумму денег. Мужчину посадили в скрытое место, которое водитель заранее подготовил, и поехал дальше.

Фура, в которой пытались вывезти мужчину. Фото: ГУНП

Изъятые у водителя деньги. Фото: ГУНП

Задержание на границе

Правоохранители остановили грузовик на пункте пропуска в Белгород-Днестровском районе. У водителя изъяли деньги, мобильный телефон и грузовик. Подозреваемый находится под стражей с правом внесения залога 605 600 гривен.

Напомним, пограничники задержали, мужчин, которые организовали "футбольные туры" за границу. Также мы писали, что Гетманцев объяснил, почему молодым людям разрешили выезд за пределы Украины.