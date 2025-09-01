Видео
Главная Одесса Выезд за 13 тыс. дол — на Одесчине задержали фуру с напитками

Выезд за 13 тыс. дол — на Одесчине задержали фуру с напитками

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 20:09
В Одесской области задержали водителя, который перевозил военнообязанного в Молдову
Задержание перевозчика уклонистов. Фото: ГУНП

Одесские полицейские и пограничники задержали предпринимателя из Киевской области, который пытался перевезти военнообязанного в Молдову в фуре среди газированных напитков. Мужчине сообщили о подозрении, ему грозит заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Тайник среди бутылок

По данным следствия 36-летний предприниматель вместе с неустановленным лицом организовал схему вывоза мужчины за границу. Найденного через знакомых "клиента" спрятали в грузовике среди сладких газированных напитков и повезли в Молдову. Гарантией того, что поездка не сорвется, была отсрочка водителя от призыва из-за инвалидности.

"Услугу" дельцы оценили в 13 200 долларов, которые должны были поделить между собой. Предприниматель приехал в Одесскую область на грузовике, получил от военнообязанного оговоренную сумму денег. Мужчину посадили в скрытое место, которое водитель заранее подготовил, и поехал дальше.

Одеса
Фура, в которой пытались вывезти мужчину. Фото: ГУНП
Одеса
Изъятые у водителя деньги. Фото: ГУНП

Задержание на границе

Правоохранители остановили грузовик на пункте пропуска в Белгород-Днестровском районе. У водителя изъяли деньги, мобильный телефон и грузовик. Подозреваемый находится под стражей с правом внесения залога 605 600 гривен.

Напомним, пограничники задержали, мужчин, которые организовали "футбольные туры" за границу. Также мы писали, что Гетманцев объяснил, почему молодым людям разрешили выезд за пределы Украины.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы заграница
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
