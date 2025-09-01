На Одещині затримали водія, який перевозив військовозобов’язаного до Молдови

Затримання перевізника ухилянтів. Фото: ГУНП

Одеські поліцейські та прикордонники затримали підприємця з Київщини, який намагався перевезти військовозобов’язаного до Молдови у фурі серед газованих напоїв. Чоловікові повідомили про підозру, йому загрожує.ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Схованка серед пляшок

За даними слідства 36-річний підприємець разом із невстановленою особою організував схему вивозу чоловіка за кордоном. Знайденого через знайомих "клієнта" заховали у вантажівці серед солодких газованих напоїв і повезли до Молдови. Гарантією того, що поїздка не зірветься, була відстрочка водія від призову через інвалідність.

"Послугу" ділки оцінили у 13 200 доларів, які мали поділити між собою. Підприємець приїхав на Одещину вантажівкою, отримав від військовозобов’язаного домовлену суму грошей. Чоловіка посадили у приховане місце, яке водій заздалегідь підготував, і поїхав далі.

Фура, у якій намагалися вивезти чоловіка. Фото: ГУНП

Вилучені у водія гроші. Фото: ГУНП

Затримання на кордоні

Правоохоронці зупинили вантажівку на пункті пропуску в Білгород-Дністровському районі. У водія вилучили гроші, мобільний телефон та вантажівку. Підозрюваний перебуває під вартою з правом внесення застави 605 600 гривень.

