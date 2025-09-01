Відео
Виїзд за 13 тис. дол — на Одещині затримали фуру з напоями

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 20:09
На Одещині затримали водія, який перевозив військовозобов’язаного до Молдови
Затримання перевізника ухилянтів. Фото: ГУНП

Одеські поліцейські та прикордонники затримали підприємця з Київщини, який намагався перевезти військовозобов’язаного до Молдови у фурі серед газованих напоїв. Чоловікові повідомили про підозру, йому загрожує.ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Схованка серед пляшок

За даними слідства 36-річний підприємець разом із невстановленою особою організував схему вивозу чоловіка за кордоном. Знайденого через знайомих "клієнта" заховали у вантажівці серед солодких газованих напоїв і повезли до Молдови. Гарантією того, що поїздка не зірветься, була відстрочка водія від призову через інвалідність.

"Послугу" ділки оцінили у 13 200 доларів, які мали поділити між собою. Підприємець приїхав на Одещину вантажівкою, отримав від військовозобов’язаного домовлену суму грошей. Чоловіка посадили у приховане місце, яке водій заздалегідь підготував, і поїхав далі.

Одеса
Фура, у якій намагалися вивезти чоловіка. Фото: ГУНП
Одеса
Вилучені у водія гроші. Фото: ГУНП

Затримання на кордоні

Правоохоронці зупинили вантажівку на пункті пропуску в Білгород-Дністровському районі. У водія вилучили гроші, мобільний телефон та вантажівку. Підозрюваний перебуває під вартою з правом внесення застави 605 600 гривень.

Нагадаємо, прикордонники затримали, чоловіків, які організували "футбольні тури" за кордон. Також ми писали, що Гетьманцев пояснив, чому молодикам дозволили виїзд за межі України.

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси закордон
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
