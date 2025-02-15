Киев Одесса Харьков Львов
Разделы
Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Выезд за границу через Одесчину — какая ситуация на КПП arrow

Выезд за границу через Одесчину — какая ситуация на КПП

15 февраля 2025 17:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Выезд за границу — очереди и пробки на трассе Одесса-Рени
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на вечер 15 февраля наблюдаются незначительные пробки на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы. В Румынию сегодня также можно добраться без больших трудностей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы по улице Столбовой, а также в Маяках и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Дорога до Паланки займет сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска тоже очереди.

Виїзд за кордон через Одещину — яка ситуація на КПП - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин через канал Кофа и в пределах Сараты и Рени. Дорога до дунайской границы займет сегодня 4 часа 26 минут. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.

Виїзд за кордон через Одещину — яка ситуація на КПП - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе и Одесской области прогнозируют резкое похолодание, мокрый снег и гололед. Водителям и пешеходам советуют быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности. Также в Одесской области завершается обновление пунктов пропуска через государственную границу. Отремонтированы административные здания, обновлены санитарные зоны и улучшена дорожная инфраструктура.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу