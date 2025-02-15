Выезд за границу — очереди и пробки на трассе Одесса-Рени

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на вечер 15 февраля наблюдаются незначительные пробки на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы. В Румынию сегодня также можно добраться без больших трудностей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы по улице Столбовой, а также в Маяках и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Дорога до Паланки займет сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска тоже очереди.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин через канал Кофа и в пределах Сараты и Рени. Дорога до дунайской границы займет сегодня 4 часа 26 минут. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе и Одесской области прогнозируют резкое похолодание, мокрый снег и гололед. Водителям и пешеходам советуют быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности. Также в Одесской области завершается обновление пунктов пропуска через государственную границу. Отремонтированы административные здания, обновлены санитарные зоны и улучшена дорожная инфраструктура.