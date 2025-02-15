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Виїзд за кордон через Одещину — яка ситуація на КПП

15 лютого 2025 17:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Виїзд за кордон — черги та затори на трасі Одеса-Рені
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на вечір 15 лютого спостерігаються незначні затори на трасі Одеса — Рені у напрямку молдовського кордону. До Румунії сьогодні також можна дістатися без великих труднощів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси по вулиці Стовповій, а також у Маяках та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску теж черги.

Виїзд за кордон через Одещину — яка ситуація на КПП - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин через канал Кофа та у межах Сарати і Рені. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 26 хвилини. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Виїзд за кордон через Одещину — яка ситуація на КПП - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі та Одеській області прогнозують різке похолодання, мокрий сніг і ожеледицю. Водіям та пішоходам радять бути максимально обережними та дотримуватися правил безпеки. Також на Одещині завершується оновлення пунктів пропуску через державний кордон. Відремонтовано адміністративні будівлі, оновлено санітарні зони та покращено дорожню інфраструктуру.

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