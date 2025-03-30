Пробки на трассе Одесса-Рени - задержки и очереди на выезде из Украины

Международная трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня утром, 30 марта, на трассе Одесса - Рени фиксируется осложнение движения в сторону Молдовы. На обоих КПП сформировались большие очереди. Тем, кто путешествует в соседнюю страну придется набраться терпения. В то же время в Румынию проезд свободный, пробок нет.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки, еще одно скопление машин наблюдается перед контрольно-пропускным пунктом, который располагается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено и на карте постепенно краснеет. Также есть очереди и на самой границе с Молдовой. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Кроме этого водителям придется выстоять в очереди на прохождение таможенного контроля.

Пробки на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" очередей нет, также не фиксируются и пробки по дороге. На КПП "Рени — Джурджулешть" ситуация аналогичная.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Напомним, что изменились правила въезда в Молдову и теперь без техосмотра не пустят в страну. Добавим, сегодня в Одесском регионе ожидается дождливая погода, а местами и туман на дорогах.