Затори на трасі Одеса-Рені — затримки та черги на виїзді з України

Міжнародна траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні уранці, 30 березня, на трасі Одеса — Рені фіксується ускладнення руху у бік Молдови. На обидвох КПП сформувались великі черги. Тим, хто подорожує до сусідньої країни, доведеться набратися терпіння. Водночас до Румунії проїзд вільний, заторів немає.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається перед контрольно-пропускним пунктом, що розташовується у межах Нижньодністровського національного природного парку. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений і на карті поступово червонішає. Також є черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі також перевантажена. Крім того, водіям доведеться вистояти в черзі на проходження митного контролю.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" черг немає, також не фіксуються й затори на дорозі. На КПП "Рені — Джурджулешть" ситуація аналогічна.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, що змінилися правила в'їзду до Молдови й тепер без техогляду не пустять в країну. Додамо, сьогодні в Одеському регіоні очікується дощова погода, а подекуди й туман на дорогах.