Выезд за границу - пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на КПП

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Утром 18 мая на международной трассе Одесса-Рени образовались немалые пробки. Большое количество скопления транспорта наблюдается и на пропускных пунктах в Молдову и Румынию, там очереди собираются из-за задержки с прохождением таможенного контроля. Поэтому путешественникам в соседние страны стоит тщательно выбирать, где именно пересечь границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе сел Большой Дальник и Маяки, еще одно скопление машин наблюдается по дороге к КПП и перед самым контрольно-пропускным пунктом. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено и на карте этот участок обозначен оранжевым цветом. Также есть очереди и на самой границе с Молдовой. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" пока свободен. Кроме этого, нет и очередей на прохождение таможенного контроля.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" тоже придется задержаться, но не надолго. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах села Байрамча, Сараты и в селе Холмское. Также есть пробка через канал Кофа.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Напомним, отныне водителям из Украины, которые путешествуют в Румынию на собственном авто, нужно иметь новый документ — справку о техническом состоянии автомобиля. Также мы писали, что в Одесской области, пожар в хозяйственной постройке унес жизни двух маленьких мальчиков.